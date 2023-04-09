На Харківщині чоловік підірвався на міні-«пелюстці» у власному городі

9 квітня в селі Сніжківка Ізюмського району стався черговий вибух вибухонебезпечного предмету.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Інцидент трапився на території приватного домоволодіння. Чоловік 1985 року народження наступив на міну-«пелюстку» в городі, і вона здетонувала. Внаслідок вибуху цивільний отримав осколкові поранення різного ступеня важкості. Його госпіталізували.

ПФМ-1 «Лєпєсток» — це протипіхотна міна натискної дії радянського виробництва. Заборонена Оттавською конвенцією.

Нагадаємо, 25 березня у селі Шестакове Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.