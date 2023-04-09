Повітряні сили оригінально привітали українців із Вербною неділею (фото)

12 бригада армійської авіації та Повітряні сили України опублікували оригінальні привітання з Вербною неділею.

Повітряні сили показали фото укранського МіГ-29 з американською ракетою AGM-88 HARM та написом «Не я б’ю — верба б’є!».

У 12-тій бригаді опублікували світлини вертольотів та ракет до них, прикрашених вербовими гілками і гумористичними написами. «Наші хлопці нагадали окупанту, що скоро вже буде Пасха і ми заказуємо м’яско», — пожартували в бригаді.

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