На Великдень Епіфаній проведе службу в Києво-Печерській Лаврі

Митрополит Православної церкви України в коментарі «Суспільному» повідомив, що проведе службу на Великдень в Успенському соборі в Києво-Печерській Лаврі.

Точний час повідомлять додатково, оскільки комендантську годину в столиці не скасовують. Митрополит зазначив, що молитва, найімовірніше, відбудеться вранці.

Також Епіфаній прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не хочуть виселятись із Лаври..

«Ми не за те, аби виселяли монахів з Києво-Печерської Лаври. Ми за те, щоб дух «руського мира» тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб в ній завжди линула молитва українською мовою за нашу Україну», — сказав митрополит.

У Вербну неділю Епіфаній вже провів богослужіння у Трапезному храмі святих Антонія і Феодосія Печерських на території Верхньої Лаври.

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