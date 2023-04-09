«Воїни» від MEGOGO: дивіться новий документальний фільм виробництва студії MEGOGO ORIGINALS

На медіасервісі MEGOGO відбулася премʼєра документального фільму «Воїни». Проєкт знятий власною студією MEGOGO ORIGINALS. Це перша велика робота студії після початку повномасштабного вторгнення та перший проєкт у документальному жанрі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Фільм складається з 6-ти частин, що розповідають про військових, які до 24 лютого мали цивільні професії, а після — не тільки опанували бойову справу, а й показали високі результати на бойових завданнях та служать у найгарячіших точках.

Знімальна група MEGOGO ORIGINALS відвідала Харківську, Херсонську й Донецьку області, зокрема місто Бахмут. Завдяки цьому команді вдалося зафіксувати реальні документальні кадри бійців на позиціях. Під час монтажу також використали архівні відео героїв та матеріали з відкритих джерел.

«З початком повномасштабної війни ми були вимушені згорнути виробництво всіх розважальних проєктів і найбільш органічно було сконцентруватися на документальних. Завдання циклу “Воїни” — розказати історії захисників, завдяки яким ми можемо сьогодні жити і працювати. На наших очах пишеться історія України, і ми хочемо закарбувати та показати долі хоча б небагатьох з тих, хто цю історію творить. MEGOGO має мету, щоб якомога більше українців змогли подивитися фільм, а наші воїни відчули необхідну їм підтримку, енергію захоплення і вдячності», — розповідає Марія Панченко, керівниця департаменту контенту MEGOGO.

В центрі сюжету кожної частини сміливі особистості, які захищають Україну в складі різних підрозділів ЗСУ. Вони діляться невигаданими подіями сьогодення, відвертими спогадами про цивільне життя та мріями про майбутнє.

Кожен герой фільму «Воїни» демонструє боротьбу українців, силу духу, холодний розум та віру у перемогу:

Головний герой першої частини — Денис Власенко, колишній художник-постановник, жив у Гостомелі. Його війна застала одного з перших. Під черги автоматів він вивіз сім’ю — двох синів і дружину, а потім повернувся і пішов у лави поліції.

Головний герой другої частини — військовослужбовець Коля Сєрга з позивним «Продюсер». З перших днів військової агресії вступив до лав ЗСУ, пізніше організував підрозділ: «Культурний десант» до лав якого вступило безліч творчих людей. Своєю метою бачить важливість підвищення культурного рівня населення на деокупованих територіях. Дає концерти на передовій та гарячій точках для військовослужбовців. засновник «Культурних сил України».

У центрі сюжету третьої частини Олександр Гуц, позивний «Балу». Олександр колишній підприємець. Наразі служить у лавах СБУ. «Балу» легендарний коригувальник артилерії, він та його підрозділі за підтримки арти знищили десятки одиниць ворожої техніки. Має насичену історіями службу, на кожну історію має відео.

Головний герой четвертої частини —Андрій Турків, стоматолог та бойовий медик з позивним «Турок». Працює на евакуації бійців з нуля. Його підрозділ врятував багато життів. Андрій служить в підрозділі евакуації «Флеш», з різними підрозділами сил оборони.

Попри війну та активну в ній участь, Андрій і зараз продовжує практику стоматолога, коли має вільний час між бойовими завданнями.

Головний герой п’ятої частини — боєць спецпідрозділу blgr.squad, з позивним «Армор». До війни працював IT Project Manager. «Армор» з перших днів війни разом з двома кращими друзями айтівцями став на захист України. Хлопці прийняли рішення та пішли у ССО Азов. В його складі брали участь у боях за оборону Києва. Там їх помітили, та запросили до спецпідрозділу. Після звільнення Київської області займались контрдиверсійною діяльністю, брали участь в декількох масштабних спецопераціях, деталі про які розкривати поки що не можна. Багато працювали по Запорізькому напрямку, де провели низку успішних операцій як оборонного, так і наступального характеру.

У шостій частині сюжет побудований на історіях бійців Київського ТРО, які побували на Донбасі, а також захищають небо над Київською областю.



Продюсер та автор ідеї – Руслан Шадиєв, режисер — Владислав Левковський, оператор — Денис Красильніков, монтаж — Іван Швець. Тривалість кожної частини приблизно 40 хвилин. Переглянути першу частину «Воїни» з Денисом Власенко можна на медіасервісі MEGOGO вже від 7 квітня. Нові частини стрічки зʼявлятимуться на сервісі щотижня.

Про MEGOGO

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі.

Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу Конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.

MEGOGO доступний на Smart TV, мобільних пристроях, ПК, ігрових приставках та медіаплеєрах. На сервісі можна переглянути відео у HDR та 4K якості, з аудіодоріжками різними мовами. Особливу увагу MEGOGO приділяє usability (зручності та логічності у користуванні) та персоніфікованій системі рекомендацій для користувачів. Також медіасервіс озвучує контент українською мовою на власній студії MEGOGO Voice, готує аудіодескрипцію та переклад жестовою мовою в рамках соціальної ініціативи «Дивись як чутно».

Про MEGOGO ORIGINALS

MEGOGO ORIGINALS — власний продакшн медіасервісу MEGOGО, який компанія запустила в 2019 році. До цього напрямок працював з розважальними проєктами, тревел-шоу та серіалами в ко-продакшені з 1+1: «Ангели», «Ангели-2», «Плут», «Джек та Лондон», «Велике коло». Всі ці проєкти доступні до перегляду на MEGOGO.