Найближчим часом до України мають надійти американський зенітно-ракетний комплекс Patriot та італійський Samp/T.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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«Patriot та Samp-T найближчим часом вже мають зайти в Україну. Було оголошено, що два місяці будуть навчатися наші фахівці. Очікуємо, що вони все ж з’являться», — заявив речник представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат зазначив, що без потужної протиповітряної оборони й достатньої кількості ракет для ЗРК російські літаки не будуть боятися залітати вглиб території України й скидати авіаційні бомби.

«Саме завдання нашої протиповітряної оборони не допустити появи в українському небі російських літаків та вертольотів. Коли вони вже з’являються і кидають бомби вільного падіння, то повірте — апокаліпсис буде в рази більше, якщо таке станеться. Ізюмщина, Маріуполь — це міста, де літаки з’явилися і їм вже нічого не можна було протиставити. І ви пам’ятаєте, що чинила там російська авіація», — зазначив Ігнат.

Він додав, що тема надання Україні західних винищувачів, зокрема F-16, не повинна сходити з вуст.

«Це те, що дозволить нам завоювати перевагу в повітрі. Це те, що дозволить нам надзвичайно ефективно протидіяти ворогу. І це те, що дозволить нам врешті перемогти», — наголосив речник Повітряних сил.