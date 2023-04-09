На укриття в українських школах виділено цьогоріч 1,5 млрд грн – Шмигаль

В Україні активно будуватимуть комфортні укриття для закладів освіти.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.

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“Ухвалили концепцію безпеки закладів освіти. Документ передбачає активну розбудову комфортних укриттів, нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності”, – написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль..

За даними прем’єра, “на безпечні укриття у школах цього року вже виділено регіонам 1,5 млрд грн субвенції”.