На укриття в українських школах виділено цьогоріч 1,5 млрд грн – Шмигаль

В Україні активно будуватимуть комфортні укриття для закладів освіти.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє інтернет-видання “ГОРДОН”.
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“Ухвалили концепцію безпеки закладів освіти. Документ передбачає активну розбудову комфортних укриттів, нові підходи до пожежної безпеки, охорони шкіл із залученням відповідних підрозділів поліції, нові підходи до пропускного режиму, відеоспостереження, інклюзивності”, – написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль..
За даними прем’єра, “на безпечні укриття у школах цього року вже виділено регіонам 1,5 млрд грн субвенції”.
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