10 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 10 квітня

В Україні і світі 10 квітня святкують Міжнародний день братів і сестер. Також в цю дату відзначають День банана, заснований на честь початку продажу бананів в Лондоні.

З цікавих свят також слід виділити День народження англійської шпильки і День гольфіста.

Яке релігійне свято 10 квітня

10 квітня в церковному календарі є Днем пам’яті преподобного Іларіона Нового. Був він ігуменом Пелікітським та з юності вирішив присвятити себе служінню Богові. Вважають, що Іларіон мав дар зцілення та міг викликати дощ під час засухи.

Іларіона вбив полководець Лаханодракон, який переслідував християн.

День ангела 10 квітня

Іменини в цей день святкують Степан, Іларіон, Ілля, Сава, Марія.

Які історичні події стались 10 квітня

1525 — Прусський омаж: початок існування світського Герцогства Пруссія, васального до Польщі.

1633 — банани, раніше не бачені в Англії, починають продаватися в лондонському магазині.

1815 — катастрофічне виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Голландській Ост-Індії викликало ефект вулканічної зими в північній півкулі та призвело до «року без літа».

1833 — вперше розпочали виробництво сірників.

1841 — в Канаді засноване місто Галіфакс.

1849 — американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.

1861 — заснований Массачусетський технологічний інститут.

1912 — лайнер «Титанік» відправився у свій перший і останній рейс з порту Саутгемптон до Нью-Йорка.

1922 — відкрилася Генуезька конференція країн Європи за участю РСФСР (початок визнання Радянської Росії).

1925 — уперше опублікований роман Скотта Фіцжеральда «Великий Гетсбі».

1938 — в окупованій Австрії під контролем нацистів відбувся плебісцит, на якому 99,7 % проголосувало за аншлюс із Третім Рейхом.

1954 — у Дніпропетровську створене Особливе конструкторське бюро (ОКБ-586), нині Конструкторське бюро «Південне».

1967 — винищувач МіГ-23 здійснив свій дебютний політ — це був перший радянський літак зі змінною геометрією крила.

1970 — Пол Маккартні заявив про вихід із групи «Бітлз», що означало її розпад.

1972 — підписана Конвенція про заборону біологічної зброї.

2010 — авіакатастрофа під Смоленськом, унаслідок якої загинуло 96 людей, серед яких президент Польщі Лех Качинський.

Хто народився 10 квітня

1583 — Гуго Гроцій, голландський юрист, державний діяч, один з основоположників міжнародного права.

1603 — Франческо Фуріні, італійський художник і поет доби бароко.

1651 — Еренфрід Вальтер Чирнгауз, німецький філософ, математик, експериментатор, винахідник європейської білої порцеляни.

1727 — Самуель Гейнике, німецький сурдопедагог, винахідник способу навчання глухонімих.

1755 — Самюель Ганеман, німецький лікар, засновник гомеопатії.

1766 — Джон Леслі, шотландський фізик-експериментатор і математик, першим запропонував метод одержання штучного льоду.

1838 — Френк Стівен Болдуїн, американський винахідник арифмометра.

1847 — Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, засновник журналістської Пулітцерівської премії.

1864 — Ольга Франко (Хоружинська), українська громадська діячка і видавчиня, дружина Івана Франка.

1865 — Джек Майнер, канадський натураліст, орнітолог, засновник фонду вивчення птахів.

1881 — В’ячеслав Прокопович, український громадський, політичний, державний діяч, педагог, історик, публіцист, член УЦР, голова Ради народних міністрів Директорії УНР, виконувач обов’язків Президента УНР в екзилі, автор наукових досліджень із історії Києва та сфрагістики.

1898 — Мстислав (Скрипник), український громадський та церковний діяч, патріарх Київський.

1914 — Едді Бойд, американський блюзовий музикант.

1917 — Роберт Бернс Вудворд, американський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії з хімії за 1965 рік.

1927 — Маршалл Воррен Ніренберг, американський біохімік і генетик, лауреат Нобелівської премії з фізіології і медицини 1968 року за розшифровку генетичного коду.

1951 — Стівен Сігал, американський актор, режисер, сценарист і продюсер («В ім’я справедливості», «Наскрізні поранення»).

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