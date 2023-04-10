Карта бойових дій в Україні станом на 10 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 10 квітня. Росіяни продовжують наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, на яких за минулу добу відбито 58 атак.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти уздовж лінії фронту.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Діброви.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі східніше населеного пункту Богданівка та біля Хромового. Підрозділи сил оборони відбили понад 30 ворожих атак на зазначеній ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєверного, Водяного та Мар’їнки, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Авдіївку та Мар’їнку, де було відбито понад 20 ворожих атак.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 – типу «Ланцет», 2 – «Зала» та 1 – «Суперкам».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.