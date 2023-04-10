Україна змінила військові плани через «витік» даних Пентагону — ЗМІ

Україна вже змінила деякі свої військові плани через «витік» секретних документів Пентагону. Про це пише CNN з посиланням на джерела

Видання зазначає, що опубліковані у мережі дані розкривають слабкі місця в українському озброєнні, протиповітряній обороні, чисельності і готовності батальйонів, які готуються до контрнаступу — і саме тоді, коли США і Україна почали розвивати більш довірливі відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією.

Україна вже змінила деякі свої військові плани через цей «витік», повідомило CNN джерело, близьке до президента Володимира Зеленського.

Крім того, «злив» документів продемонстрував, що США шпигують не лише за ворогами, але й за союзниками.Американські чиновники побоюються, що викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерела і скомпрометувати міжнародні відносини.

Зокрема, в одному з документів йдеться, що завдяки «радіотехнічній розвідці» вдалося дізнатися про пропозицію Зеленського у кінці лютого «нанести удари по місцям дислокації російських військ у Ростовській області росії» з використанням безпілотників.

Також «витік» даних підтвердив, що США глибоко проникли до мінборони рф та ПВК «Вагнер» і тепер росія буде намагатися виявити та прибрати ці джерела інформації.

Тим часом заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що у відомстві докладають «міжвідомчих зусиль» для оцінки наслідків «витоку».

«Міністерство оборони продовжує вивчати і оцінювати достовірність сфотографованих документів, які поширюються в соціальних мережах і, як видається, містять чутливі і засекречені матеріали. Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографій на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів», — розповіла вона.

Сінгх додала, що офіційні особи США на вихідних говорили з союзниками і партнерами про цей витік і поінформували «відповідні комітети Конгресу». Також у Пентагоні посилили контроль співробітників за доступом до секретних документів.

Нагадаємо, аналітки Bellingcat Арік Толер встановив, що «злиті» документи вперше опублікували ще на початку березня на платформі Discord, яка популярна серед геймерів. Проте лише за місяць ці дані помітили і вони стали масово ширитися у соцмережах.

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