Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 10 квітня

За минулу добу Сили оборони знищили 670 окупантів та 10 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 10 квітня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,

танки —3637 (+1),

бойових броньованих машин / APV ‒ 7028 (+4) од,

артилерійські системи — 2750 (+10),

РСЗВ — 534 (+1),

засоби ППО — 282 (+0),

літаки — 307 (+0),

гелікоптери — 292 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2323 (+11),

крилаті ракети — 911 (+0),

кораблі /катери — 18 (+0),

автомобільна техніка та автоцистернт — 5607 (+5),

спеціальна техніка — 311 (+2).

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