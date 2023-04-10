У вересні 2022 року росія ледь не збила біля Криму британський розвідувальний літак — WP

29 вересня російський винищувач ледве не збив британський літак-розвідник RC-135 неподалік від узбережжя Криму. Про це пише The Washington Post з посиланням на «витік» секретних документів

В одному з них інцидент згадується як «майже збитий UK RJ», що є скороченням від United Kingdom Rivet Joint — прізвиська літака RC-135.

Про цей випадок вперше повідомив у жовтні у Палаті Громад міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Тоді він розповів, що два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, літаючи «безрозсудно». Водночас один з літаків наблизився на 4,5 метра, а інший — випустив ракету через «технічну несправність»

У «злитих» документах Пентагону описується ще кілька подібних інцидентів.

Так, 30 грудня ще один RC-135 у супроводі британських винищувачів Typhoon перехопили два російських Су-27, які наблизилися до літаків на відстань у 3 метри.

22 лютого подібний небезпечний маневр винищувачі рф виконали біля американського розвідувального безпілотника MQ-9.

За три тижні після цього, 14 березня, Су-27 фактично збили такий дрон, скинувши на нього паливо. Після зіткнення американські військові вирішили утопити MQ-9.

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