Росіяни перейшли у Бахмуті до «сирійської» тактики — Сирський

9 квітня командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський знову відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Military Media Center.

Там він заслухав командирів військових частин та угрупувань щодо ходу оборони і проблемних питань, зустрівся з бійцями та відзначив найкращих нагородами, цінними подарунками та грошовими преміями.

Сирський наголосив, що Сили оборони вже виснажили «вагнерівців» і тепер ворог залучає до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

«Бої мають жорсткий характер з обох боків. Ворог перейшов до так званої «сирійської» тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії», — розповів генерал.

Він підкреслив, що оборона Бахумта триває, «ситуація складна, але контрольована».

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