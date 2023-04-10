Україна обміняла частину попів УПЦ МП на своїх військовополонених, — Данілов.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“У цій інституції було дуже багато представників так званої розвідувальної спільноти рф. Частину ми вже обміняли на наших бранців. Це факти, які українське суспільство має знати”, – сказав секретар РНБО Олексій Данілов.