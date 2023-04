Ілон Макс пояснив зміну політики Twitter щодо російських політиків та ЗМІ

Американський мільярдер, власник Twitter Ілон Маск відмовився видалити пост заступника голови Радбезу рф дмитра медведєва про Україну та пояснив зміну політику соцмережі щодо російських ЗМІ.

Один з користувачів Twitter запостив чергову заяву медведєва з погрозами та образами на адресу України та запитав, чи не є цей пост порушенням правил соцмережі та чому вона скасувала попередні обмеження щодо російських політиків.

Макс у відповідь заявив, що не збирається займатися цензорою.

«Мені сказали, що путіна назвав мене військовим злочинцем за допомогу Україні, так що він не зовсім мій кращий друг. Усі новини у тій чи іншій мірі є пропагандою. Нехай люди вирішують самостійно», — написав він.

Потім Маск додав, що Twitter не буде «ні просувати, ні обмежувати» російські урядові акаунти, але буде боротися зі спробами обдурити систему.

I’m told Putin called me a war criminal for helping Ukraine, so he’s not exactly my best friend.

All news is to some degree propaganda. Let people decide for themselves.

Нагадаємо, на початку квітня західні ЗМІ помітили, що Twitter зняв обмеження на охоплення російських державних ЗМІ та російських політиків. Торік у квітні компанія заявила, що «не поширюватиме та не рекомендуватиме державні облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройному міждержавному конфлікті».

