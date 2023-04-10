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У кінотеатрі «Жовтень» відкриється Кінокнигарня

10.04.2023

Цієї неділі, дев’ятого квітня, у київському кінотеатрі «Жовтень» відбудеться відкриття Кінокнигарні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Книжковий магазин у кінотеатрі вирішила запустити власниця книгарні «Закапелок», що на Верхньому Валу.

«Ми перезапускаємо книгарню у кінотеатрі “Жовтень”! Так-так, там була книгарня до пандемії, але зачинилася. Тому, ми заколабились з кінотеатром та відроджуємо книгарню у цьому знаковому для Києва місці. Простір невеликий, але дуже прикольний. Ми вже обрали видавництва, які ідеально пасуватимуть цій локації», — повідомляється на сторінці «Закапелку».

На відкриття Кінокнигарні підготували таку програму:

  • 12:00 — урочисте перерізання стрічки;
  • 13:30 — діджей-сет;
  • 18:00 — благодійний музичний Книгарник, на якому збиратимуть гроші на підримку Волинського перинатального центру.

Також упродовж дня збиратимуть вживані книги для полички кінотеатру.

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