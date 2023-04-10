Комендантська година на Великдень: які обмеження діятимуть у регіонах

Комендантську годину 16 квітня, коли православні святкуватимуть Великдень, скасовувати не будуть. Про це вже заявили голови Рівненської та Харківської ОВА, а також начальник Київської МВА.

Комендантська година у Києві на Великдень 2023

Голова КМВА Сергій Попко заявив, що обмеження на Пасху не будуть змінювати чи скасовувати заради безпеки киян. Комендантська година у столиці триватиме з 00:00 до 05:00.

Попко нагадав, що від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами на у Youtube та Facebook. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик.

При цьому він закликав жителів столиці не поспішати та не скупчуватися усередині та біля храмів.

Комендантська година та інші обмеження у Харкові на Великдень 2023

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що комендантську годину у Харкові 16 квітня змінювати не будуть. Крім того, на Великдень та поминальні дні буде заборонено відвідування кладовищ у районах, де була тимчасова окупація або велися активні бойові дії.

Комендантська година в області триває з 23:00 до 5:00.

Комендантська година у Рівному на Великдень 2023

Послаблень щодо комендантської години на Великдень на Рівненщині не буде. Таке рішення керівництво області, правоохоронці та релігійні лідери узгодили на засіданні Рівненської обласної Ради церков.

Голова ОВА Віталій Коваль повідомив, що о 23:00 церкви будуть зачинені. Де це можливо, служби відбуватимуться онлайн.

В області комендантська година діє з 00:00 до 05:00.

Комендантська година у Львові на Великдень 2023

На Львівщині не планують скасовувати комендантську годину у Великодню ніч. Вона триватиме від 00:00 до 05:00. Про це повідомив перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик.

«Станом на зараз рішення про скасування комендантської години на території області немає. Наше бачення, що безпековий сегмент повинен бути. Комендантська година залишається така, яка і була, від 00:00 до 05:00. Пасхальні богослужіння повинні підлаштовуватись саме в такий формат із дотриманням комендантської години», — сказав він.

Комендантська година на Великдень 2023 в інших областях

Закарпатська область – комендантської години немає;

– комендантської години немає; Вінницька область – з 00:00 до 5:00;

– з 00:00 до 5:00; Донецька область – з 21:00 до 5:00;

– з 21:00 до 5:00; Житомирська область – з 00:00 до 5:00;

– з 00:00 до 5:00; Запорізька область – з 23:00 до 5:00;

– з 23:00 до 5:00; Івано-Франківська область – з 00:00 до 5:00;

– з 00:00 до 5:00; Кіровоградська область – з 23:00 до 5:00;

– з 23:00 до 5:00; Луганська область – з 21:00 до 5:00;

– з 21:00 до 5:00; Миколаївська область – з 00:00 до 5:00;

– з 00:00 до 5:00; Одеська область – з 00:00 до 5:00;

– з 00:00 до 5:00; Полтавська область – 00:00 до 4:00;

– 00:00 до 4:00; Сумська область – з 23:00 до 4:00;

– з 23:00 до 4:00; Тернопільська область – з 00:00 до 04:00;

– з 00:00 до 04:00; Херсонська область – з 20:00 до 6:00

– з 20:00 до 6:00 Хмельницька область – з 00:00 до 5:00;

– з 00:00 до 5:00; Черкаська область – з 00:00 до 4:00;

– з 00:00 до 4:00; Чернівецька область – з 00:00 до 5:00;

– з 00:00 до 5:00; Чернігівська область – з 00:00 до 4:00.

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