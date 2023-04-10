Україна розпочинає експорт електроенергії до Молдови та Польщі

11 квітня Україна відновить експорт електроенергії до Молдови, а 12 квітня — до Польщі. Про це повідомляє Укренерго.

Компанія вже провела перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день постачання 11 квітня. За його результатами було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

10 квітня має відбуватися аукціон з розподілу 80 МВт пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямку Польщі на дату постачання 12 квітня.

Також наразі узгоджується можливість відкриття експорту у Словаччину.

Зважаючи на пов’язані з війною ризикт, наразі доступ до міждержавних перетинів розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

Нагадаємо, Україна експортувала електроенергію до Молдови та країн ЄС із червня до 11 жовтня минулого року. За цей період було реалізовано 2,6 млрд кіловат/годин. Рішення про рішення про відновлення експорту Міністерство енергетики ухвалило 8 квітня.

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