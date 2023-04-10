Хаджибейську дамбу в Одесі планують відремонтувати за ₴62 мільйони

Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на ремонт гідротехнічної споруди на Хаджибейському лимані. Відповідний тендер оприлюднено на сайті держзакупівель Prozorro.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Украінформ.

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Згідно з тендерною документацією, торги щодо вибору підрядника для капітального ремонту та стабілізації стану аварійних ділянок Хаджибейської дамби мають відбутися 17 квітня. Замовником робіт виступає міське управління капітального будівництва. Очікувана вартість робіт – 62,4 млн грн, а строк виконання – до кінця 2024 року.

Як повідомлялося, у березні 2023 року Одеська міськрада вже виділила 7,2 млн грн на ремонт насосних станцій дамби задля запобігання виникнення надзвичайних ситуацій за умови прориву дамби.

Наразі дамба не перебуває ані на балансі міста, ані області. Питання про те, хто володітиме гідротехнічною спорудою розглядає суд.

Зазначимо, що гідротехнічна споруда в останні роки перебуває в незадовільному стані, а її прорив загрожує затопленню одного з районів міста.