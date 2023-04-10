ЄС може допомогти Україні впровадити дві Водневі долини на Закарпатті та Одещині

Європейський Союз розглядає можливість фінансової підтримки України щодо впровадження двох Водневих долин в Закарпатській та Одеській областях.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ГС «Українська Воднева Рада».

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«Перші дві транскордонні Водневі долини в Україні отримають можливу фінансову підтримку для досліджень виробництва зеленого водню в Закарпатській та Одеській областях. Долини мають потенціал встановити потужність 2,5 ГВт електролізера та виробляти 220000 тонн водню на рік», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постачання водню планується здійснюватися через газопровід відповідно до планів розвитку європейської водневої інфраструктури. Проєкт будуть реалізовані поетапно з можливим початком виробництва у 2027 році.

«Отримання фінансової підтримки від Європейського Союзу допоможе Україні прискорити перехід до відновлюваної енергетики та зменшити викиди вуглекислого газу, що своєю чергою сприятиме економічному відновленню країни. Крім того, це також зміцнить енергетичну безпеку та стабільність Європи», – додали асоціації.