На Київщині відновили близько 85% пошкоджених об’єктів енергоінфраструктури

У Київській області завдяки фахівцям теплопостачальних організацій та оператора систем розподілу (ОСР) відновлено близько 85% пошкоджених унаслідок ворожих обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Наразі в регіоні тривають активні відновлювальні та ремонтні роботи. Завдяки фахівцям теплопостачальних організацій та оператора систем розподілу (ОСР) в області відновлено близько 85% пошкоджених об’єктів електроенергетичної інфраструктури, а також майже всі котельні», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні представники Держенергонагляду в Київській області взяли участь в огляді 879 пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових. За результатами оглядів оформлено 681 дефектний акт. Інші акти знаходяться на стадії погодження.

На постійній основі фахівці Держенергонагляду у Київській області беруть участь у роботі комісій щодо оглядів пошкоджених об’єктів електричних мереж або їх складових.

«Також з метою підвищення якості та надійності функціонування теплового устаткування суб’єктів відносин у сфері теплопостачання під час проходження опалювального періоду, Держенергонагляд здійснює моніторинг проходження опалювального періоду соціально важливих закладів в області та надає відповідні рекомендації щодо усунення виявлених порушень вимог нормативних документів у галузі електроенергетики та теплопостачання», – додали в інспекції.