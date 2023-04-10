На Херсонщині вже повернули електроенергію в 146 деокупованих населених пунктів

На Херсонщині відновили електропостачання ще у двох населених пунктах – Хрещенівці та Архангельському, тепер на деокупованій території зі світлом 146 населених пунктів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Херсонська ОВА.
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«Відтепер на звільненій Херсонщині електроживлення відновлено у 146 із 228 населених пунктів», – йдеться у повідомленні.
7 квітня енергетики подали напругу до Хрещенівки Нововоронцовської громади та Архангельського Високопільської громади. В обох селах до мережі підʼєднали по 77 абонентів.
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