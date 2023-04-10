На Сумщині за рік відновили близько третини із 5000 зруйнованих росією об’єктів

На Сумщині за рік, що минув після деокупації, відновлено близько третини із 5 тисяч об’єктів, зруйнованих унаслідок російської агресії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Станом на сьогодні зруйновано на території Сумщини близько 5 тисяч різних об’єктів, і з них повністю відновлено третину – близько 1700 об’єктів”, – зазначив т.в.о. начальника Сумської ОВА Тарас Савченко..

За його словами, серед переліку постраждалих споруд найбільше приватних будинків – близько 2600. Їх кількість зростає і надалі внаслідок безперервних обстрілів військами рф прикордонних громад області. Також є зруйновані лікарні, освітні заклади, багатоквартирні будинки, дорожня і інша інфраструктура.

Пріоритетом є відновлення критичної інфраструктури: об’єктів енергетики, водопостачання, мостів тощо. При цьому під час відбудови підвищують також їхній рівень захисту для протистояння потенційним атакам.

Наступним є відновлення багатоквартирних будинків. Їх в області відбудували вже близько 260, переважно на території Охтирського району, який найбільше постраждав від бойових дій.

“Щодо приватних будинків, то за рахунок державної програми, яка була ухвалена урядом минулого року, надавалися будівельні матеріали, розподілялися серед громад, даючи таким чином можливість відновлювати приватні будинки”, – зазначив Савченко.

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Він наголосив, що наразі на Сумщині розробляється кілька комплексних проєктів відновлення центральних частин постраждалих населених пунктів, зокрема Тростянця. Ними передбачені відбудова центральних площ, майна громадян, бізнесу, Укрзалізниці з утіленням принципів безбар’єрності, інклюзії, енергоефективності тощо. Савченко висловив надію, що за підтримки Офісу Президента, Міністерства відновлення і уряду загалом ці пілотні проєкти вдасться реалізувати, а отриманий досвід поширити на всю Україну.