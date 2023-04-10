СБУ викрила колаборантку, яка допомогла депортувати понад 1 тис. українських дітей

Співробітники Служби безпеки викрили власницю однієї з кримських туристичних агенцій, яка допомагала депортувати українських дітей з окупованих районів на півдні та сході України.

Про це повідомили в СБУ.

Правоохоронці задокументували факти насильницького вивезення більше 1 тис. неповнолітніх до Севастополя протягом вересня-жовтня 2022 року.

Під виглядом «добровільної евакуації» вивозили сиріт та сотні дітей, чиїх батьків незаконно затримали загарбники, коли вони намагались виїхати із зони бойових дій.

Затримана підприємниця допомагала росіянам із Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки до Криму. Фігурантка забезпечила окупантів автобусами для перевезення і допомогла розмістити депортованих дітей на базі соціальних об’єктів півострову.

Слідчі СБУ повідомили власниці турфірми про підозру за колабораційну діяльність. Зараз жінка переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

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