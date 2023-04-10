У 2023 до ПЦУ перейшли 63 церкви, ще 8,5 тис. залишаються приналежними до УПЦ МП

З початку 2023 року до Православної Церкви України перейшли ще 63 українські релігійні організації.

Про це йдеться у даних сервісу моніторингу реєстраційних даних компаній та судового реєстру «Опендатабот».

Найбільше церков, що змінили свою приналежність, на Київщині — в області до ПЦУ перейшло 20 храмів. Також лідирують Вінниччина та Хмельниччина — приналежними до ПЦУ стали по 10 релігійних установ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення до Православної Церкви України перейшли 277 релігійних громад.

Наразі в Україні залишається 8505 церков, підпорядкованих УПЦ МП. Найбільше їх на Донеччині — 683 релігійних установ, Хмельниччині — 613 та Вінниччині — 563.

Водночас зазначають, що точну кількість релігійних громад УПЦ МП в державному реєстрі підрахувати неможливо. Адже установи ідентифікують тільки за назвою.

Попри те, що, згідно зі змінами до ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації» релігійні установи мають відбивати свої зв’язки з росією у назві, деякі церкви намагаються ці дані приховати.

«Тож, на виконання вимог закону, Мінʼюст почав інформувати про це, зазначаючи у назві установи в Єдиному державному реєстрі «Не вказано про приналежність до російської православної церкви». Однак знайшлись такі релігійні організації московського патріархату, що, намагаючись приховати свої зв’язки з рф, всупереч вимог закону самочинно виправили назву від Мінʼюста на минулу», — повідомляє «Опендатабот».

Ці храми знаходяться на території Чернівецької області:

«Релігійна громада парафії на честь Різдва Пресвятої Богородиці Чернівецько- Буковинської єпархії Української Православної Церкви села Верхні Станівці Кіцманського району Чернівецької області»

«Релігійна громада парафія на честь Святителя Николая Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви міста Чернівці Чернівецької області»

«Релігійна громада парафії на честь Святої Троїці Чернівецько-Буковинської єпархії Української Православної Церкви села Ржавинці Заставнівського району Чернівецької області».

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.