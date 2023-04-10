На Рівненщині заборонили діяльність УПЦ МП

Сьогодні, 10 квітня, у Рівному та області заборонили діяльність московського патріархату.

Так, Рівненська міськрада припинили право УПЦ МП користуватися земельними ділянками на території громади. Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

Депутати Рівненської облради заборонили діяльність московського патріархату в області одностайно — на позачерговій сесії за ухвалення рішення проголосували 55 обранців з 55 присутніх в залі

Крім того, депутати проголосували за скасування низки рішень виконавчого комітету Рівненської обласної ради народних депутатів 1991 та 1992 років. Йдеться про реєстрацію статутів тих релігійних громад, які перебувають у складі УПЦ МП та передачі їм в користування культових будівель.

Виконати рішення щодо припинення діяльності УПЦ МП доручили Рівненській обласній державній адміністрації.

Також облрада втретє звернулась до Верховної Ради з вимогою ухвалити Закон про заборону Української УПЦ МП та виконати так рішення РНБО від 1 грудня 2022 року.

Нагадаємо, наразі в Україні залишається понад 8,5 тис. церков, підпорядкованих УПЦ МП. Загалом від початку вторгнення до ПЦУ перейшли 277 релігійних громад.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.