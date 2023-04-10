Верховна Рада повернула 30 тисяч грн доплат для військових

Сьогодні, 10 квітня, Парламент підтримав повернення 30 тис. грн доплат для військових на час воєнного стану.

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Дмитро Разумков.

За ухвалення рішення проголосували 277 нардепів.

Згідно з поправкою до законопроєкту №8312 додаткові 30 тис. грн щомісячно виплачуватимуться військовослужбовцям, представникам рядового та начальницького складу цивільного захисту та поліцейським.

Наявність виплати не залежатимуть від завдань та районів проходження служби. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

Водночас для осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або здійснюють заходи з нацбезпеки і оборони, перебуваючи в районах введення цих дій, розмір доплат може збільшитись до 100 тис. грн пропорційно часу участі в таких діях.

Це стосується строковиків, але не курсантів вишів зі специфічними умовами навчання положення цієї поправки не поширюється.

Разумков пояснив, що повернення виплат відбудеться коштом обмеження заробітної плати високопосадовців.

Тепер цей документ має підписати президент Зеленський.

Нагадаємо, порядок доплат військовим змінили 1 лютого. Згідно з ним премія залежала районів, де виконуються завдання, їх складності та специфіки виконання. Так, 100 тис. грн виплачують військовим, які воюють на передовій, а 30 тис. — тим, не бере участі в боях, але працює на фронті.

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