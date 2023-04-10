Привітання з Великоднем: що побажати друзям, батькам та колегам

16 квітня християни східного обряду відзначатимуть одне з найбільших свят у церковному календарі — Великдень. У цей день прийнято проводити час з сім’єю, ходити до храму та, звісно, залишати привітання для рідних і друзів.

Chas News зібрав найкращі привітання з Пасхою, які можна адресувати батькам, дітям, колегам та близьким.

Традиційні українські привітання з Великоднем

Українці здавна вітають одне одного з Великоднем. Свої побажання можна висловити і у віршах, і в прозі. Ось деякі з привітань.

Смачної Паски,

Довгої ковбаски,

Твердого холодця,

Крутого яйця,

Смачного хрону,

Міцного самогону!

Христос Воскрес!

Нехай Божа ласка

Зійде з небес,

Смачна буде паска,

Христос Воскрес!

***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх Вам світань!

Свяченого яєчка, доброї паски

І сонця окрайчик — з Божої ласки!

У мирі та щасті, добрі та любові,

Святкуйте Великдень в родинному колі!

Привітання з Великоднем для батьків

В українській традиції з особливою повагою ставляться до батьків, тому вони заслуговують окремих привітань під час Пасхи. Рідних можна потішити приємними словами та листівками.

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І довіку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос Воскрес!

— Воістину воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить у дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

“Христос воскрес!” усі разом заспіваймо.

Зі святом Великодня! Христос Воскрес! У цей світлий і урочистий день Пасхи бажаю вам добра, благополуччя і миру! Нехай ваше життя оновиться разом із приходом весни, а почуття світлої радості ніколи не покидає душу. Бажаю гармонії, великої любові, сімейного затишку і щастя!

***

Вітаю вас із Великим днем Христового Воскресіння! Зичу вам міцного здоров’я, щастя і доброї долі. Хай ваші серця наповнюються радістю, а Великодні дзвони, духмяна паска, писанки принесуть у вашу оселю мир, злагоду, світлу радість!

***

З Великодніми святами! Бажаємо, щоб тільки світло, віра та любов панували у вашому домі! Щоб янголи оберігали нашу родину, а Христос міцно тримав Вас за руку все життя! Будьте здорові!

Привітання з Великоднем для колег

Під час свята Великодня не можна забувати й про людей, які щодня працюють разом з нами. Ось кілька варіантів привітань з Пасхою для колег та співробітників.

У ці урочисті святкові дні сердечно вітаю вас, дорогі колеги, з Воскресінням Христовим, з Пасхою Христовою, і нехай царюють у ваших серцях радість і душевний спокій!

***

Вітаю зі святом Пасхи! Бажаю, щоб доля подарувала безліч приводів для радості і щастя! Нехай збудуться всі заповітні бажання, а найголовніші цілі впевнено приведуть до успіху і нових вершин! Вірте в себе!

***

Хай божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров’я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос Воскрес!

— Христос Воскрес!

— Христос Воскрес!

Щастя, миру, злагоди!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

Хай завжди і у всім щастить.

І хай вас Бог благословить!

Привітання з Великоднем для друзів

Після сім’ї друзі — це найближчі люди в житті кожного. Тому на свято Великодня вони заслуговують особливо щирих побажань.

Нехай у Вашій домівці радість панує,

Христос рожденний мир Вам дарує.

Бажаєм щастя і здоров’я,

Бажаєм мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Христос воскрес! У день святий бажаю щастя вам простого!

Бажаю в душах відродити уміння вірити й любити.

А Бог вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння

Своє надасть благословіння!

Бажаю вам і вашим рідним у ці весняні дні відчути повноту життя, щедроти української землі та родинне тепло. Нехай Господь дарує вам любов, радість, мир та злагоду на довгії літа.

***

Зі світлим святом! Нехай ангел закриває своїм великим, надійним крилом від усіх негод, думки нехай будуть світлі, нехай щастя в дім приходить з кожним світанком. А життя наповниться яскравими подіями, чесними друзями, позитивним настроєм і приємними відчуттями.

***

Вітаємо вас із світлим і радісним святом — Великоднем. Бажаю вам щастя і радості, віри і благополуччя! Нехай чудесне свято Пасхи принесе любов та світло у вашу родину, щирість та добро у взаємини, а головне — здоров’я і мир. Нехай господня ласка вас зігріває і навчає щастя. Христос Воскрес!

Патріотичні привітання з Великоднем

Не забуваймо й про привітання, в яких, окрім світлого свята Пасхи, фігурує любов українців до рідної землі.

Христос воскрес — квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

Усім міцного здоров’я!!!

***

І зійде сонце, наче кругла паска,

Мов писанка, розквітне вся земля —

Радіймо, друзі, — Великодня казка

Гаївкою хай серце звеселя!

Співаймо, друзі, в великоднім колі

І Господа Воскреслого молім,

Щоб обновивсь весною щастя й долі

Наш рідний край, наш рідний дім!

У цей благословенний час прийміть найщиріші вітання з Великим Днем Світлого Христового Воскресіння! Нехай Святий Великдень несе нам довгоочікувану радість перемоги, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій у серцях, живить душу та укріплює віру.

***

Христос Воскрес! Вітаю зі святом Великодня. Нехай цей день стане символом перемоги добра над злом та наповнить ваші серця любов’ю та надією на краще майбутнє.

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