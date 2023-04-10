Українські військові збили російський гелікоптер Мі-24

Сьогодні, 10 квітня, бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили ворожий гвинтокрил Мі-24.

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Уточнюють, що військові вертоліт «приземлили» на Авдіївському напрямку.

«Ворог не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, проте отримує гідну відсіч, великі втрати в живій силі та знищену техніку», — зазначили у пресслужбі бригади.

За даними Генштабу, з початку вторгнення станом на 10 квітня росіяни втратили 292 гелікоптери та 307 літаків. Втрати особового складу окупантів сягають понад 178 тис.

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