Виплати військовим після звільнення: що і як можна отримати

Поки українські депутати намагаються повернути військовим доплату у 30 тис. грн, Сhas News розповідає, які виплати українські військові можуть отримати після звільнення або демобілізації.

Одноразова грошова допомога військовим після звільнення

Після звільнення військові можуть отримати 50% місячної зарплати за кожен рік служби у разі звільнення за станом здоров’я.

Також виплата передбачена за наявності вислуг, які звільнились:

за віком;

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

закінченням строку контракту;

у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі;

систематичним невиконанням умов контракту командуванням;

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину віком до 18 років.

Ще дві категорії військових можуть отримати виплату в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше:

офіцери, які проходять кадрову військову службу й звільняються за власним бажанням;

військовослужбовці (крім строковиків), які звільняються зі служби через сімейні обставини або з інших поважних причин.

Відшкодування за невикористану відпустку військовослужбовцям

Гроші за невикористану відпустку можуть отримати всі військові, незалежно від підстави їх звільнення з лав ЗСУ. Розмір компенсації вираховують за всі невикористані дні основної щорічної та додаткової відпусток.

Компенсація військовим за неотримане речове майно

Починаючи з 2016 року, військовим ЗСУ після звільнення зі служби нараховують кошти за неотримане речове майно. В умовах воєнного стану ця норма продовжує діяти.

Військовослужбовці, які звільняються в запас або відставку, за їхнім бажанням отримують речове майно, яке не було отримане під час проходження служби, або грошову компенсацію за нього. Сума розраховується на підставі закупівельної вартості майна, за цінами, що діють на час звільнення.

Компенсацію виплачують військовослужбовцям за місцем військової служби за їхнім рапортом на підставі наказу командира військової частини, територіального органу, територіального підрозділу, закладу, установи, організації, а командирам військової частини — наказу старшого командира.

Розмір грошової компенсації в заяві вказують на підставі довідки про вартість речового майна, що належить до видачі, оригінал якої додається до відомості щодо виплати грошової компенсації.

Довідку про вартість речового майна видає речова служба військової частини на підставі закупівельної вартості такого майна, розрахованої Міністерством оборони.

У разі загибелі (смерті) військовослужбовця грошова компенсація виплачується рівними частками членам його сім’ї та утриманцям. Вони мають подати заяву за місцем служби військовослужбовця.

Кошти для оздоровлення військовослужбовцям

Якщо військовий під час служби не отримав кошти на оздоровлення, після демобілізації їх виплачують на підставі наказу командира частини.

Розмір такої виплати залежить від посадового окладу, виплат за званням і надбавки за вислугу років.

Матеріальна підтримка військовим для розв’язання соціально-побутових питань

За законом, військовослужбовець після демобілізації може розраховувати також на одноразову грошову допомогу для розв’язання соціально-побутових питань.

Сума допомоги не може бути вищою за місячне забезпечення службовця з урахування всіх видів грошового забезпечення, крім винагород.

Раніше Сhas News розповідав, як військовослужбовці сплачують аліменти.