Суд відправив під варту командира, який відбирав у солдатів бойові доплати

У Миколаєві суд обрав запобіжний захід командиру підрозділу матеріального забезпечення військової частини на Одещині, який з вимагав з військових частину надбавки.

Його відправили під варту без права внесення застави, повідомили у ДБР.

Командир вимагав з підлеглих віддавати йому частину з доплат, які бійці отримували щомісяця. У разі відмови він погрожував проблемами з проходженням служби та фізичною розправою.

Так, він назбирав з підлеглих понад 600 тис. грн. Правоохоронці задокументували, що посадовець вимагав та отримував таким чином кошти понад 30 разів.

У квітні 2023 року командиру оголосили підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.