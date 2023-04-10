Рада скасувала ПДВ і мито на ввезення товарів для оборони

Сьогодні, 10 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроєкти № 9061 та № 9062 про звільнення від ПДВ та мита товарів, що призначені для безпеки та оборони.

Про це повідомив нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк. За ухвалення постанов проголосували 317 та 316 голосів.

Згідно з законом від оподаткування звільнили товари, які ввозять в Україну для Міноборони, ЗСУ та інших військових формувань, що відповідають за безпеку й оборону.

Йдеться про постачання пороху, вибухових речовин, хімічних речовин для виробництва боєприпасів, засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, автомобілів спецпризначення, радіолокаційних станцій, мобільних ремонтних майстерень, військових кораблів та катерів.

Крім того, від оподатковування ПДВ пропонують звільнити постачання послуг пов’язаних з програмним забезпеченням військового призначення, міжнародна передача якого підлягає державному контролю.

Закони наберуть чинності, коли їх підпише Зеленський.

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