Данія передасть Україні артустановки Ceasar і близько сотні танків Leopard 1

До початку літа Данія передасть Україні близько сотні старих танків Leopard 1 та самохідні артилерійські установки Caesar. Зараз українські військові навчаються керувати артустановками на данських полігонах.

Про це заявив в.о. міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Країна планує поставити в Україну системи Ceasar вже наступного місяця. Натомість постачання танків Leopard 1 сподіваються розпочати до літа.

Данія домовилися про поставки танків з Німеччиною. Зараз їх забирають з німецьких складів, ремонтують та модернізують.

Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що для успішного контрнаступу Україні потрібна перевага в повітрі.

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