11 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 11 квітня

Сьогодні — Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів. Відзначається у річницю визволення концтабору Бухенвальд у 1945 році.

Також — Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона. Датою вибрали день народження англійського доктора Джеймса Паркінсона, який першим описав недуг.

Ліберія відзначає День молитви.

Коста Ріка — День національних героїв.

В Уганді сьогодні — День Свободи.

Яке релігійне свято 11 квітня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мучеників Марка, єпископа Арефусія, Кирила диякона та інших багатьох.

Марк жив у IV столітті в Фінікійському місті Іліополь. За царювання імператора Костянтина він був дияконом і боровся з поклонінням язичницьким ідолам. Коли ж імператором став Юліан, за свою християнську віру Марк поплатився життям. Його тіло розсікли язичники.

Також сьогодні — Великий вівторок, другий день Страсної седьмиці. В цей день віряни згадують, як Ісус викрив фарисеїв і книжників, його притчі про Страшний суд і кінець світу. Християни завершують дрібні домашні справи та готують до Великодня житло, вбрання, скатертини та святкові рушники.

День ангела 11 квітня

Іменини в цей день святкують Марко, Кирило, Остап, Іван, Ісак, Потап, Пилип.

Які історичні події стались 11 квітня

1713 — підписаний Утрехтський мирний договір, який завершив війну за спадок іспанської корони. За цим договором Велика Британія отримала Гібралтар.

1814 — за договором Фонтебло припинилось правління Наполеона як французького імператора.

1899 — набрав чинності договір, що закінчив іспансько-американську війну. Іспанія відмовилася від претензій на Кубу, передала Сполученим Штатам Пуерто-Рико, Гуам та Філіппіни.

1909 — біля Яффи засновано місто Тель-Авів.

1921 — утворено емірат Трансйорданію у складі Британського мандату в Палестині.

1945 — американські військові визволили нацистський концтабір Бухенвальд.

1981 — під час гастролей в Німеччині заявили про своє неповернення в СРСР диригент Максим Шостакович та піаніст Дмитро Шостакович — син та онук композитора Дмитра Шостаковича.

2002 — відбулась невдала спроба державного перевороту у Венесуелі.

2018 — катастрофа Іл-76 в Алжирі — 257 осіб загинуло.

Хто народився 11 квітня

146 — Септимій Север, римський імператор.

1492 — Маргарита Наваррська, королева Наварри, письменниця.

1755 — Джеймс Паркінсон, англійський лікар, який першим описав описав «тремтливий параліч», нині відомий як хвороба Паркінсона.

1948 — Марчелло Ліппі, італійський футболіст та тренер.

1953 — Ендрю Вайлс, американський математик.

1961 — Вінсент Галло, американський музикант, актор.

1966 — Лайза Стенсфілд, англійська співачка.

1971 — Олівер Рідель, бас-гітарист гурту Rammstein.

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