За перший квартал 2023 року митниця виявила порушення на 1,2 млрд грн

Митниця виявила порушення на 1,2 млрд грн за перший квартал 2023 року.

Про це повідомляє Держмитслужба.

Із січня по березень поточного року митники зафіксували 2766 порушень та вилучили предметів правопорушень на суму понад 179 млн грн.

Серед них:

промислові товари на 91 млн грн;

продовольчі товари на 16 млн грн;

валюта майже на 61 млн грн;

транспортні засоби майже на 10 млн грн.

Безпосередньо митниці вже розглянули 728 справ у першому кварталі, виписали штрафів на 19 млн грн, з яких держбюджет встиг отримати 14 млн грн.

Загалом на розгляд до суду передали 1363 справи про порушення митних правил на суму 350 млн грн. За результатами розгляду справ судами наклали стягнень на суму понад 362 млн грн.

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