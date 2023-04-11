У Києві сталася пожежа в навчальному корпусі університету імені Карпенка-Карого

У вівторок вранці, 11 квітня у Києві виникла пожежа у навчальному корпусі Київського національного університету імені Карпенка-Карого.

Про це повідомив Віталій Кличко, мер столиці.

«Пожежа на Хрещатику. Горить на третьому поверсі чотириповерхового навчального корпусу Київського національного університету імені Карпенка-Карого. Рятувальники працюють на місці», — написав Кличко.

І згодом додав: «Локалізація пожежі на площі 10 кв.м. на Хрещатику. Рятувальні підрозділи продовжують працювати над ліквідацією загоряння».

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