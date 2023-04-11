Російським десантникам передали системи «Солнцепек» — британська розвідка

Москва намагається відновити Повітряно-десантні війська, які зазнали тяжких втрат. Їм передаються важкі системи озброєнь.

Про це у Twitter повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Зазначається, що 3 квітня 2023 року російські ЗМІ повідомили про передачу термобаричних реактивних систем залпового вогню ТОС-1А «Солнцепек» Повітряно-десантним військам (ПДВ) росії.

За даними британської розвідки, дуже руйнівний ТОС-1А, який росія називає «важким вогнеметом», зазвичай експлуатується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні і раніше офіційно не був пов’язаний з ПДВ.

«Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ВДВ у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль щодо відновлення ВДВ після тяжких втрат у перші дев’ять місяців війни», — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, раніше генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що росіяни перейшли у Бахмуті до «сирійської» тактики.

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