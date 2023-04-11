Музика серця: Ніно Катамадзе з двома благодійними концертами в Києві

28 та 29 квітня у Києві виступить неперевершена Ніно Катамадзе, одна з найкращих сучасних співачок з Грузії. Відома своїм унікальним голосом та віртуозними імпровізаціями. Її неповторний стиль – це майстерне поєднання джазу, фолку та року. Вона співає виключно грузинською, єдина пісня, яку вона виконує нерідною мовою є українська “Чорнобривці”.

Концертн

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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а програма включатиме улюблені хіти – “Olei”, “Once In The Street”, “Beauty”, “Will Come As A Snow”, “Suliko” – та нові пісні, які раніше не виконувалися. Special guest: Наталіа Накопіа. Концерти відбудуться у КВЦ “Парковий”, оpen door 18.00, початок о 19:00. Партнери концерту – БФ «За Луганщину» та громадська організація «ВПО України», технічні партнери – компанії “Феєрія” та “Медіатек”.

Ніно Катамадзе виступає проти війни в Україні з 14 року. Створений з початку війни у Тбілісі її благодійний фонд опікується біженцями з України. Тільки за минулий рік вона виступила з 4-ма благодійними концертами в Києві, Львові та Рівному. І ось знову їде в Київ, щоб підтримати українців.

Ніно Катамадзе: “Я проживаю Україну у своїй країні щодня. Вже більше року, як я відкрила свій благодійний фонд тут у Грузії, щоб пом’якшувати біль українцям, що вимушено покинули свою країну, яка відчайдушно продовжує боротися за справжні цінності – свободу вибору, свободу слова, свободу майбутнього, яке свідомо обрала. Але у добрих справ немає надлишку. Допоки триває війна, ми мусимо бути разом і робити навіть більше можливого, аби наблизити перемогу. Українці мені завжди були близькі по духу, та їх сміливість і стійкість під час цієї страшної війни продовжують мене вражати. Тож я користуюсь кожною нагодою, аби приїхати в Україну і підтримати тих, хто бореться за майбутнє світу, майбутнє нашої землі, за нашу нову чесну й щиру історію. Кожен солдат, що воює в Україні, кожна матір, що молиться за свого сина, чоловіка, брата, кожен батько, що захищає свою сім’ю, свій дім і свою землю – це справжні герої. Всім героям СЛАВА! І СЛАВА Україні”!

Song Is All I Have

Кожен концерт грузинської співачки не схожий на іншій і наповнений її унікальними харизмою та талантом. Особлива родзинка її виступів – це її особисте і щире спілкування з аудиторією. В Києві Ніно виступить у супроводі гурту “Insight”, Папуни Шарікадзе і Георгі Хондзі Берішвілі.

Ці концерти продовжують серію благодійних подій від “Квартал-Концерту” у КВЦ “Парковий”. Частина прибутку від кожного концерту буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Партнери заходів – БФ “За Луганщину” та громадська організація “ВПО України”. Концерти відбудуться у зручному сучасному залі на 1-му поверсі, з якісним звуковим та світловим обладнанням, комфортним партером, екранами, окремими віп-зонами, барами, фуд-зоною, дитячою кімнатою, зручною парковкою. Окремо буде представлена Зона благодійності зі звітами про те, на що йдуть гроші від концертів та інформацією про благодійні організації-партнери.

КВЦ “Парковий” – це найсучасніший майданчик для проведення різноманітних подій. Локація обладнана сертифікованим ДСНС укриттям і потужними генераторами, що дає можливість проводити події навіть під час відсутності електропостачання. Укриття – це велике чисте та світле приміщення, обладнане всім необхідним на випадок оголошення повітряної тривоги.

У разі повітряної тривоги усі глядачі та артисти разом чекатимуть її закінчення в укритті, після чого концерт буде продовжено! Якщо повітряна тривога триватиме до початку заходу – концерт розпочнеться пізніше, через 40 хвилин після закінчення тривоги.

Що: Ніно Катамадзе з двома благодійними концертами в Києві

Де: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16а

Коли: 28 та 29.04.2023, 19:00

Квитки: https://kvartal-concert.com/tour/nino-katamadze-blagodijnyj-konczert/

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 050 471 23 28