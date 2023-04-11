Масштабне відновлення України оцінюється у $411 млрд, – Мінфін

Україна обговорює з Міжнародною фінансовою корпорацією розширення співпраці у залученні фінансування на відбудову країни та підтримку українського бізнесу.

Як передає Amazing Ukraine, про це йшлося на зустрічі міністра фінансів України Сергія Марченка з керуючим директором Міжнародної фінансової корпорації Махтарем Діопом 10 квітня.

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Згідно зі звітом RDNA2 Уряду України, групи Світового банку, Європейської Комісії та ООН, вартість швидкого відновлення на 2023 рік сягає $14,1 млрд. $3,3 млрд з необхідних вже виділені з державного бюджету України.

«Навіть в умовах війни, ми починаємо виконувати план з відновлення країни. Проте масштабне відновлення, яке оцінюється у $411 млрд, потребуватиме значних зусиль як уряду України, так і міжнародних донорів та приватного сектору. Співпраця з Міжнародною фінансовою корпорацією має стати одним із інструментів для залучення коштів на відбудову країни», — наголосив Марченко.

Він додав, що розвиток приватного сектору є одним із п’яти пріоритетів швидкого відновлення і оцінюється у $2,8 млрд на 2023 рік.

Діоп своєю чергою запевнив у підтримці України, а також готовності поглиблювати співпрацю для реалізації плану відновлення та додаткової підтримки українського бізнесу.