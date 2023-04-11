Стартап Skyassist запустив серійне виробництво БпЛА Sirko – планують виготовити 2000 штук

Український виробник військових БпЛА Skyassist запустив серійне виробництво БпЛА для військових.

Як передає Amazing Ukraine, на початку квітня компанія виданню Vector повідомила про закінчення виробництва матриці для штампування фюзеляжу БпЛА.

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Це був єдиний стримувальний фактор, який заважав серійному БпЛА потрапити в руки військових. Уже створено понад 200 корпусів для майбутніх дронів. Skyassist обіцяє виготовити майже 2000 бортів до кінця літа.

Серед ключових характеристик БпЛА:

відеолінк на 25 км;

телеметрія та акумулятор дозволяють летіти на відстань в 50 км та повернутися назад;

розмах крила 90 см;

наземна станція бездротова та працює на відстані до 100 метрів від оператора;

Команда Skyassist каже, що вже успішно провела випробування БпЛА під дією РЕБ, але результати публічно оголошувати відмовились. «Наше головне завдання зробити так, щоб аеророзвідці нарешті вистачало засобів для цієї самої розвідки, і я впевнений, що БпЛА Sirko дасть змогу суттєво покращити показники, які ми отримуємо у звіті Міноборони кожного ранку», — коментує запуск серійного виробництва директор Skyassist Ігор Криничко.