Шукали блокпости та пункти видачі «гуманітарки»: на Харківщині затримали ворожих інформаторів (фото)

На Харківщині затримали двох інформаторів, які розвідували українські оборонні рубежі на кордоні з рф.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Затримані — двоє мешканців деокупованого Вовчанська. За даними слідства, вони збирали для окупантів розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Вовчанській громаді.

«Одним з учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. При цьому до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року», — зазначили у СБУ.

Згодом до підривної діяльності чоловік залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок з ФСБ.

«Насамперед їх цікавили відомості щодо облаштування оборонних ліній уздовж кордону з РФ та пункти тимчасової дислокації підрозділів Служби безпеки та Національної поліції», — кажуть у відомстві.

Також затримані збирали інформацію про суспільно-політичну обстановку на Харківщині, пункти видачі гуманітарної допомоги.

Розвіддані потрібні були окупантам для підготовки диверсій та здійснення ракетно-артилерійських обстрілів українських об’єктів.

Одним із учасників ворожої групи є місцевий житель, який відразу після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з агресором. Водночас до виконання ворожих розвідувальних завдань він приступив лише на початку цього року. Згодом до підривної діяльності фігурант залучив свою знайому, яку потім вивів на прямий зв’язок із ФСБ.

Для комунікації з російською спецслужбою фігуранти використовували месенджер Telegram із дотриманням заходів конспірації. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено мобільні телефони, які вони використовували для листування з ворогом.

Затриманим повідомили про підозру. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала зрадника, який збирав дані про оборону Південноукраїнської АЕС.

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