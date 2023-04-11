Із 1 квітня парк “Софіївка” в Умані розпочав свою роботу. Туристичний сезон в місті стартує з 28 квітня.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомили на фейсбук-сторінці Уманської РВА.

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– Софіївка вже почала приймати туристів у вихідні. Після Великодня плануємо працювати щодня. Але підготовчих робіт залишилось ще багато, тому вони триватимуть, – розповів директор парку Володимир Грабовий.

Нагадаємо, минулого року “Софіївка” стала членом асоціації “Європейський маршрут історичних садів”.