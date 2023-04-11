Укрпошта через війну з рф зазнала понад €34 мільйони збитків

Станом на 10 квітня АТ «Укрпошта» через війну зазнала збитків на понад 34 млн євро. Приблизно 30% відділень не підлягають відновленню, втрачено частину автопарку.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Станом на зараз Укрпошта через війну росії зазнала збитків на понад 34 млн євро. Приблизно 30% відділень не підлягають відновленню, втрачено частину автопарку. Проте якщо відсутність приміщення ми можемо компенсувати роботою пересувних відділень, то втрата машин, що перевозять відправлення по Україні, є критичною і потребує швидкої заміни», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
За словами Смілянського, за рік війни Укрпошта втратила значну частину свого автопарку на сході та півдні, який забезпечував доставку для мільйонів людей навіть у найвіддаленіших селах.
Він нагадав, що напередодні компанія вже придбала 44 вантажівками ISUZU NQR 90 вантажопідйомністю 4,53 т, які допоможуть доставляти вантажі по всій Україні.
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