Електронні повістки та заборона виїзду. У росії змінять систему призову на службу

У росії створили законопроєкт про єдиний реєстр військовозобов’язаних, який змінить систему вручення повісток.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, створення цифрового реєстру військовозобов’язаних потрібне, аби система стала «зрозумілою, інформативною та легкою для всіх громадян».

Згідно із законопроєктом, громадяни рф, які отримали повістку, не матимуть права покинути територію держави, поки не з’являться у військкомат. Також у Держдумі заявили, що з’явиться можливість вручати електронні повістки. Вони вважатимуться отриманими з моменту розміщення в особистому кабінеті громадянина на порталі держпослуг.

Як зазначають ЗМІ, якщо людина не з’явиться у військкоматі протягом 20 днів після вручення повістки, їй заборонять вести підприємницьку діяльність, реєструвати нерухомість, реєструвати автомобіль та керувати ним, а також отримувати кредити.

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