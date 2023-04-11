Книга про війну Мартина Якуба зібрала понад пів мільйона гривень для ЗСУ

Книга «ЙБН БЛД РСН» з історіями 67 авторів про війну, видана письменником Мартином Якубом, під час благодійних лотерей зібрала для потреб ЗСУ понад 550 тис. грн.

Про це Мартин Якуб розповів кореспондентові Укрінформу, передає Amazing Ukraine

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«Сама ідея книги виникла у жовтні, а аукціони розпочалися наприкінці минулого року. Кожен автор, який розігрував цю книжку, надсилав кошти підрозділам ЗСУ та волонтерам, котрим довіряє. Загалом вдалося зібрати понад 550 тис. грн», – розповів Якуб.

За словами письменника, на лотереї свого примірника він зібрав понад 20 тис. грн. Усі кошти спрямував на допомогу 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Якуб оголосив перепродаж книги з масовим накладом. Усі 100% зібраних від замовлення книги грошей письменник спрямує на ЗСУ.