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В японських кінотеатрах у липні покажуть українську стрічку «Щедрик»

11.04.2023

Посольство України анонсувало у липні всеяпонський показ української історичної драми «Щедрик».

Як передає Amazing Ukraine, про це диппредставництво повідомило у Фейсбуці.

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«Раді анонсувати всеяпонський показ української історичної драми «Щедрик» («Carol of the Bells») режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко за сценарієм Ксенії Заставської, що відбудеться 7 липня цього року», – зазначається у дописі.

Як повідомлялося, фільм створено компанією “Ама Віжн” у співпраці зі Stewopol за фінансової підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та інформаційної підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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