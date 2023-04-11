На Львівщині створили 3D-тур музеєм гетьмана Івана Виговського

На Стрийщині створили 3D-тур «Музей гетьмана України Івана Виговського».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Львівської ОВА.

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«Щоб краще пізнати історію музею, краю, історію України, Сектор Культурної спадщини Стрийської РДА спільно із київською компанією «Радуга» в межах проєкту зі збереження та архівування Української культурної спадщини зняли і запустили перший 3D-тур музею», – йдеться у повідомленні.

Перший музей гетьмана України Івана Виговського, філія Львівської національної галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького був відкритий у 2004 році. Музей функціонує у селі Руда Гніздичівської громади. Експозиція облаштована у двоповерховому будинку, де у радянський період діяла лікарня. Створення цього культурно-освітнього закладу пов’язане з перебуванням гетьмана Івана Виговського на Жидачівщині у 1660–1664 рр.

За інформацією Львівської галереї мистецтв, в експозиційних залах представлено понад 400 експонатів, серед яких портрети гетьманів авторства відомих українських та зарубіжних художників, портрети та копії портретів політичних і державних діячів козацької держави – Гетьманщини. Багато представлений батальний живопис, що демонструє історичні битви за участю козацького війська, а також твори сакрального мистецтва, зокрема ікони XVII – XVIIІ ст. з родинної церкви Виговських. Унікальним експонатом є вхідні двері з родинної церкви Воздвиження Чесного Хреста, фундаторкою якої була невістка Івана Виговського. Також у музеї експонуються предмети побуту, якими користувалися гетьман та його родина, подаровані чи передані у депозит нащадками роду.

Доповнюють музейну експозицію художні твори, подаровані відомими українськими художниками, скульпторами, народними майстрами, уродженцями й вихідцями з Жидачівської та Ходорівської землі, зокрема Зеновієм Кецало, Володимиром Патиком, Євгеном Манишиним, Мироном Яцівим, Романом Романовичем та багатьма іншими.

Відомо, що із 1660 року містечко Руда разом із прилеглими селами перейшло у власність Виговських і стало малою резиденцією гетьмана в Галичині. На той час місто славилося добре укріпленим замком загальною площею понад 10 га, з різними за призначенням господарськими будівлями. Був тут навіть унікальний млин-фортеця. Сьогодні земельні вали замку чітко простежуються, а на його території росте дуб, який за свідченнями істориків посадив гетьман Виговський.