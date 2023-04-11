У Києві презентували проєкт «Книги на фронт», який передбачає збір та передачу книг для українських захисників.

Про це повідомляє Amazing Ukraine.

Читай також: Мінвідновлення працює над запровадженням прозорих умов для ефективної відбудови

“Ми від початку війни започаткували проєкт щодо постачання книг як наших переселенцям, так і нашим дітям. Понад мільйон книжок було передано. Але ми в один момент зрозуміли, що книжка на фронт є також надзвичайно актуальною потребою”, – сказав під час презентації міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він зазначив, що до проєкту вже долучилися такі українські мережі книгарень: “Клуб сімейного дозвілля”, “КМ-Букс”, “Моя книжкова полиця”. За його словами, в цих книгарнях можна буде придбати книжки, а також там будуть окремі полички, куди можна буде їх потім покласти для передачі українським військовим.

Міністр закликав книжкові мережі та українців долучатися до акції.

Очільник громадської організації «Культурний десант» Коля Сєрга зазначив, що українські захисники хочуть читати абсолютно різну літературу.

“Коли ми запускали проєкт, то спочатку ми хотіли взяти команду психологів, щоб вони надали свої рекомендації, які книжки краще читати. І нам дуже крутий психолог сказала, що тут точно не потрібні ніякі списки, і хай те, що люди відчувають, те і відправляють”, – сказав Сєрга.

Генерал-майор, начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України Владислав Клочков наголосив, що українці мають бути читаючою нацією. “Військовослужбовці на сьогодні – це і кандидати наук, і доктора філософії. Це розумні, освічені люди, які мають таку потребу”, – сказав він.

Щоб долучитися до акції, необхідно придбати будь-яку книгу в тих книгарнях, які стали партнерами проєкту, та залишити її на спеціальній поличці. Також в книгу можна вкласти листівку з побажаннями для військових. Крім того, можна додати свої контакти для подальшого листування.