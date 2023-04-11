На Запоріжжі викрили ділків, які допомагали росіянам «легалізуватися» в Україні

Служба безпеки України викрила на Запоріжжі групу ділків, які займались незаконною легалізацією іноземців.

Серед основних клієнтів зловмисників були росіяни, причетні до тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств. Для них створювали фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні.

Також видавали фейкові перепустки для пересування під час комендантської години і фіктивні документи про непридатність до військової служби. Вартість підробок становила від $2 тис. до $3 тис. Частина іноземців в подальшому планували виїхати до ЄС.

Послугами ділків з червня 2022 року встигли скористатися понад 90 осіб. Організатору та ще двом активним учасникам угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки викрили власницю однієї з кримських туристичних агенцій, яка допомагала депортувати українських дітей з окупованих районів на півдні та сході України.

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