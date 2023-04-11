У Брюсселі відкриється виставка про спротив українців у тимчасовій окупації

12−13 квітня на Площі Люксембург (Place du Luxembourg) біля Station Europe поруч із Європейським парламентом у Брюсселі відбудеться попарт виставка State of Defiance.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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Виставку ініціює рух громадського спротиву Жовта стрічка, щоб розповісти європейцям про стійкість та опір українців на тимчасово окупованих росією територіях.

анонімні історії активістів Жовтої стрічки, розказані вперше;

реальні артефакти з тимчасово окупованих територій: паркан зі звільненого Херсона з написом «Херсон — це Україна»; копію плаката, намальованого активісткою руху на обкладинці дитячого альбому;

інтерактивні фото та відео активістів з тимчасово окупованих територій, які демонструють роботу та результати руху.

Жовта стрічка — рух громадського спротиву, що сформувався після 24 лютого 2022 року у Криму, на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині та інших тимчасово окупованих росією територіях. Наразі до руху долучилися понад 8000 активістів, які чинять інформаційний спротив окупаційному режиму.