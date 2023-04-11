Дніпро, Львів та Мукачево очолили рейтинг «прозорості» українських міст (фото)

Організація Transparency International Ukraine презентувала рейтинг «прозорості» українських міст за оновленими критеріями.

У цьогорічному дослідженні оцінили 70 тилових міст та замість звичних балів надали їм статуси «прозорі», «частково прозорі» та «непрозорі».

Результати дослідження показали, що «прозорими» є Дніпро, Львів та Мукачево. «Частково прозорими» визначені Вінниця, Володимир, Житомир, Кам’янське, Київ, Кропивницький, Луцьк, Тернопіль, Ужгород та Чернівці. Всі інші потрапили в категорію «непрозорих».

Оцінювання проводили за 40 адаптованими критеріями, які стосуються організації роботи міських рад, публікації інформації на офіційних ресурсах, доступу до даних щодо земельних питань та житлових питань, комунального майна, соціальної сфери тощо.

Сфера доступу до публічної інформації регресувала з початком повномасштабної війни. Міста призупиняли роботу офіційних порталів або ж обмежували доступ до окремих розділів чи сторінок, посилаючись на потреби безпеки.

«До України зараз прикута велика увага світової спільноти, яка допомагає вже зараз та планує підтримувати нас у процесі відбудови. Високий рівень прозорості та підзвітності місцевої влади вкрай необхідний для ефективного залучення інвестицій та відновлення України», — підсумувала Олена Огороднік, керівниця програми Transparent cities.

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